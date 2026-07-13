Дождливая погода сохранится в Белгородской области 14 июля Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, во вторник, 14 июля на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Днем кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений не превысит 14 метров в секунду.

По области температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла. Днем потеплеет до +22… +27 градусов. В областной столице ночью от 14 до 16 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +24… +26 градусов.

В региональном МЧС белгородцам напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть. Не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра. Во время грозы закройте окна и двери, а также обесточьте электробытовые приборы.