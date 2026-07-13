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НовостиПроисшествия13 июля 2026 12:57

Больше 1200 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за выходные

Правоохранители отстранили от управления 32 пьяных водителя
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 1200 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за выходные

Больше 1200 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за выходные

Фото: "КП" Архив.

На дорогах Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 1285 нарушений ПДД за прошедшие выходные. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального УМВД. За пьяную езду или отказ от прохождения медицинского освидетельствования были отстранены 32 водителя. Еще 23 автомобилиста, которых ранее лишили прав, задержаны. У 40 белгородцев водительских удостоверений не было вовсе.

Также 40 водителей привлечены к ответственности за игнорирование правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. За несоответствующую тонировку – еще 166 автомобилистов.

Кроме того, составлено 105 административных материалов в отношении водителей, которые не предоставили на дороге преимущества пешеходам. В свою очередь, на штрафы попали 115 пешеходов, которые пересекли проезжую часть в неустановленном месте.