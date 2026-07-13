Больше 1200 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за выходные Фото: "КП" Архив.

На дорогах Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 1285 нарушений ПДД за прошедшие выходные. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального УМВД. За пьяную езду или отказ от прохождения медицинского освидетельствования были отстранены 32 водителя. Еще 23 автомобилиста, которых ранее лишили прав, задержаны. У 40 белгородцев водительских удостоверений не было вовсе.

Также 40 водителей привлечены к ответственности за игнорирование правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. За несоответствующую тонировку – еще 166 автомобилистов.

Кроме того, составлено 105 административных материалов в отношении водителей, которые не предоставили на дороге преимущества пешеходам. В свою очередь, на штрафы попали 115 пешеходов, которые пересекли проезжую часть в неустановленном месте.