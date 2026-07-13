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НовостиПроисшествия13 июля 2026 12:22

Белгородец устроил гонку с преследованием и стал виновником ДТП

Пьяный водитель врезался в легковушку и дорожный знак, а потом опрокинулся
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец устроил гонку с преследованием и несколько ДТП

Белгородец устроил гонку с преследованием и несколько ДТП

Фото: "КП" Архив.

Вчера, 12 июля, в селе Незнамово Старооскольского округа 40-летний водитель «Шевроле Круз» стал виновником ДТП с пострадавшим. По предварительной информации, около 21:45 горе-водитель неоднократно проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке, на скорости въехал в движущуюся впереди «Ладу Веста», затем врезался в дорожный знак и опрокинулся.

В результате аварии травмы получил 40-летний пассажир «Лады Веста».

В пресс-службе УМВД Росси по Белгородской области сообщили, что по внешним признакам виновник ДТП, устроивший гонку с преследованием, был пьян. Однако водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. В итоге 40-летний водитель иномарки собрал целый «букет» административных материалов. В частности, его привлекли к ответственности за отказ от медосвидетельствования (45 000 рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет); повреждение дорожного знака (от 5 до 10 тысяч рублей); невыполнение требований об остановке (от 7 до 10 тысяч рублей); а также нарушение правил расположения транспорта на проезжей части (еще 2 250 рублей). Помимо этого в отношении мужчины возбуждено административное расследование по факту пострадавшего в ДТП пассажира отечественной легковушки.