В Белгородской области семь жителей удостоены государственных наград Фото: соцсети Александра Шуваева.

Вчера, 12 июля, отмечали День Прохоровского поля, а также День Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Торжественные мероприятия и Божественная литургия в память о павших воинах прошли накануне в Прохоровке.

Гости мероприятия возложили цветы к Звоннице на Прохоровском поле, а также к памятникам трех великих полководцев – Дмитрия Донского, Михаила Кутузова и Георгия Жукова.

После этого семерым жителям Белгородской области, которые добились выдающихся успехов в труде и служении Отечеству, вручили государственные награды.

- Эти награды – еще одно подтверждение того, что Белгородчина испокон веков является Родиной сильных и мужественных людей, чей доблестный труд и ратные подвиги вписаны в историю страны золотыми буквами, - подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Шуваев также отметил, что сегодня история повторяется, и Белгородская земля воспитала бойцов, которые сегодня сражаются на фронте и держат оборону, как это делали героические предки 83 года назад.