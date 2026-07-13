Белгородку привлекли к административной ответственности за пьяную езду на электросамокате

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Шебекино Белгородской области внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекла 36-летняя женщина на электросамокате. У белгородки были явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердило и медицинское освидетельствование.

Правоохранители при проверке установили, что мощность электросамоката составляет 600 Вт. А по действующим правилам, устройства такой мощности приравниваются к мопедам, и для их управления необходимо водительское удостоверение соответствующей категории, а также использование защитного шлема. Ни того, ни другого у жительницы региона не было.

Женщину отстранили от управления и привлекли к административной ответственности за езду в пьяном виде без прав. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей или административного ареста сроком от 10 до 15 суток. Кроме того, горе-водитель заплатит штраф в 1500 рублей за езду без шлема.