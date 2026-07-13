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НовостиПолитика13 июля 2026 10:49

Больше 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Под удары противника попали 77 населенных пунктов региона, два человека погибли
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Больше 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 77 населенных пунктов в девяти муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 216 беспилотников и свыше 30 боеприпасов. Погибли два мирных жителя, еще восемь человек получили ранения. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде от удара дрона поврежден навес коммерческого объекта.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский от удара дрона по машине пострадал мужчина – госпитализирован в больницу Белгорода, машина повреждена. В округе повреждены восемь частных домов, административное здание, два инфраструктурных и социальный объекты, помещение предприятия, хозпостройки, три из них сгорели, автобус, четыре грузовых и легковушек, четыре из которых сгорели.

В Борисовском округе в селе Березовка из-за сброса взрывного устройства с БПЛА на территорию частного дома погибла женщина. Повреждены техническое помещение и административное здание.

В Валуйском округе в городе Валуйки от атаки БПЛА ранен мирный житель – мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Повреждены два транспортных средства, объект транспортной инфраструктуры, здание предприятия, частный дом и летняя кухня.

В Грайворонском округе в селе Замостье при атаке FPV-дрона пострадал велосипедист – госпитализация не потребовалась. В селе Санково в результате удара дрона на частный дом пострадала женщина – госпитализирована в тяжелом состоянии. Повреждены три частных и два многоквартирных дома, хозпостройка, помещение предприятия, гараж и две машины.

В Краснояружском округе в районе села Репяховка в результате подрыва автомобиля на неустановленном взрывном устройстве погиб мужчина. Второй пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Машина сгорела. В округе также повреждены два грузовика и легковушка, МКД, два инфраструктурных и социальный объекты, гараж.

В Новооскольском округе обошлось без последствий.

В Ракитянском округе вчера в районной больнице оказали помощь женщине, которая получила акубаротравму при атаке дрона в поселке Пролетарский ночью 12 июля. В округе повреждены повреждено оборудование и автомобиль. Также ночью в селе Криничное пострадали двое мужчин – госпитализированы в больницы Белгорода.

В Шебекинском округе повреждены шесть частных домов и два МКД, шесть легковушек и предприятие, надворная постройка, оборудование и автобус, гараж, соцобъект и объект торговли. Один частный дом сгорел.