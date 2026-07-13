Больше 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 77 населенных пунктов в девяти муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 216 беспилотников и свыше 30 боеприпасов. Погибли два мирных жителя, еще восемь человек получили ранения. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде от удара дрона поврежден навес коммерческого объекта.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский от удара дрона по машине пострадал мужчина – госпитализирован в больницу Белгорода, машина повреждена. В округе повреждены восемь частных домов, административное здание, два инфраструктурных и социальный объекты, помещение предприятия, хозпостройки, три из них сгорели, автобус, четыре грузовых и легковушек, четыре из которых сгорели.

В Борисовском округе в селе Березовка из-за сброса взрывного устройства с БПЛА на территорию частного дома погибла женщина. Повреждены техническое помещение и административное здание.

В Валуйском округе в городе Валуйки от атаки БПЛА ранен мирный житель – мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Повреждены два транспортных средства, объект транспортной инфраструктуры, здание предприятия, частный дом и летняя кухня.

В Грайворонском округе в селе Замостье при атаке FPV-дрона пострадал велосипедист – госпитализация не потребовалась. В селе Санково в результате удара дрона на частный дом пострадала женщина – госпитализирована в тяжелом состоянии. Повреждены три частных и два многоквартирных дома, хозпостройка, помещение предприятия, гараж и две машины.

В Краснояружском округе в районе села Репяховка в результате подрыва автомобиля на неустановленном взрывном устройстве погиб мужчина. Второй пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Машина сгорела. В округе также повреждены два грузовика и легковушка, МКД, два инфраструктурных и социальный объекты, гараж.

В Новооскольском округе обошлось без последствий.

В Ракитянском округе вчера в районной больнице оказали помощь женщине, которая получила акубаротравму при атаке дрона в поселке Пролетарский ночью 12 июля. В округе повреждены повреждено оборудование и автомобиль. Также ночью в селе Криничное пострадали двое мужчин – госпитализированы в больницы Белгорода.

В Шебекинском округе повреждены шесть частных домов и два МКД, шесть легковушек и предприятие, надворная постройка, оборудование и автобус, гараж, соцобъект и объект торговли. Один частный дом сгорел.