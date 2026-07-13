Белгородец попал под уголовное дело за финансирование экстремистской деятельности Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 57-летнего жителя региона. Мужчина признан виновным в причастности к финансированию экстремистской деятельности. Подробности рассказали в пресс-службе УФСБ региона.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленник в 2023 году перевел денежные средства со своего счета на электронный аккаунт запрещенной в РФ организации. Преступную деятельность обвиняемого пресекли сотрудник УФСБ России по Белгородской области вместе с коллегами из регионального ЦПЭ УМВД.

Решением Свердловского суда белгородец признан виновным. Ему назначили уголовный штраф в размере 380 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.