В Белгородской области водитель легковушки пострадал при столкновении с тепловозом Фото: "КП" Архив.

В воскресенье, 12 июля, около половины одиннадцатого вечера в Ракитянском округе Белгородской области в дорожно-транспортном происшествии пострадал мужчина. По предварительной информации, на 29 километре автодороги «Борисовка – Пролетарский» 58-летний водитель «Рено» на железнодорожном переезде столкнулся с тепловозом. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что водитель иномарки получил травмы.

Еще одно ДТП с пострадавшим зарегистрировано в Губкине. Предварительно известно, что около четырех часов дня 42-летний водитель «Джетур» сбил на проезжей части 40-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Велосипедист получил травмы.