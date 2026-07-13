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НовостиПроисшествия13 июля 2026 9:29

Пьяный белгородец проник в чужой дом для знакомства с девушкой

Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ

Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Чернянского округа. Мужчина признан виновным в незаконном проникновении в жилище. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в мае текущего года фигурант, будучи подшофе, приехал в село Волотово, чтобы познакомиться с дочерью одного из местных жителей. Злоумышленник выбил запертую входную дверь ногой, сорвал навесной замок и зашел в комнату. Незваный гость уселся в кресло, а после не хотел покидать чужой дом.

С учетом мнения прокурора суд назначил белгородцу 200 часов обязательных работ.