Под Белгородом при столкновении трех легковушек погиб мужчина

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Белгородской области в воскресенье, 12 июля, примерно в одно время произошло два дорожно-транспортных происшествия с погибшими и пострадавшими. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в хуторе Марченко Корочанского округа около 08:40 иномарка столкнулась с отечественной легковушкой. По предварительной информации, 40-летний водитель «Шкоды» не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с ехавшим по встречке «ВАЗ 21074», за рулем которого находился 74-летний автомобилист. В результате аварии пожилой водитель «семерки» погиб на месте происшествия от полученных травм. Также пострадала 22-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

Около 08:45 минут на 682 км автодороги «М2 «Крым» в Белгородском округе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Предварительно установлено, что 58-летний водитель «Шкоды» на перекрестке не уступил дорогу и врезался в «Ниссан», которым управляла 52-летняя женщина, а после въехал в «Тойоту Камри», за рулем которой был 34-летний водитель.

В результате ДТП травмы получили водители «Шкоды» и «Ниссана». Водителя «Шкоды» госпитализировали, он скончался в больнице.