ВСУ за сутки 91 раз атаковали Белгородскую область: погибли два человека Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 91 раз атаковали девять муниципалитетов Белгородской области. В результате нанесенных ударов погибли два мирных жителя. Еще семеро получили ранения. Шесть пострадавших госпитализированы в больницы региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- В результате ударов врага погибли два человека. Как и все невинные жертвы террористических атак ВСУ, сегодняшние потери навсегда останутся в памяти белгородцев. Приношу свои глубокие соболезнования. Тяжелое горе для родных и близких, которое мы не забудем и не простим врагу, - написал врио главы региона в соцсети.

Александр Шуваев также уточнил, что в течение прошедших суток ВСУ пять раз применяли артиллерию и РСЗО. Противник шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Расчеты ПВО и всех задействованных подразделений ликвидировали 124 украинских беспилотника.