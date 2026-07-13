В Белгородской области с начала года провели больше 700 юбилейных свадебных торжеств Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Белгородской области 709 семей отметили внушительные свадебные юбилеи. Торжества прошли в органах ЗАГС региона.

Так, было проведено 75 юбилейных свадебных торжеств для супружеских пар, которые отметили 60-летие совместной жизни – бриллиантовую свадьбу. 50-летие брака, или золотую свадьбу, в регионе отпраздновали 634 семейные пары.

Наибольшее количество «бриллиантовых» юбиляров (27) за первое полугодие насчитали в Белгороде (27). В Старом Осколе таких пар было 15, в Красногвардейском округе – шесть, а в Алексеевском и Яковлевском муниципальных образованиях – по пять.

Также областная столица оказалась в лидерах по числу торжественных мероприятий по случаю золотой свадьбы – 166 пар. В Старом Осколе торжества провели для 127 семей. Еще 50 и 46 мероприятий – в Белгородском и Алексеевском округах соответственно.

Кроме того, с внушительным юбилеем совместной жизни 75 лет – благодатной свадьбой – поздравили две пары в Красногвардейском округе, а также по одной – в Алексеевском, Губкинском, и Новооскольском округах.