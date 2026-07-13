В больнице скончался мужчина, пострадавший при атаке ВСУ 12 июня Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В областной клинической больнице 12 июля скончался мужчина, который был серьезно ранен в селе Варваровка Белгородского округа месяц назад. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Напомним, 12 июня украинский дрона нанес удар по легковому автомобилю. Мужчину госпитализировали с множественными осколочными ранениями головы и тела. Врачи до последнего боролись за жизнь белгородца, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили 56 БПЛА по 22 населенным пунктам Белгородского округа. От удара дрона по машине в Октябрьском пострадал мужчина, его госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода.