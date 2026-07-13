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НовостиПолитика13 июля 2026 6:50

Беспилотники ВСУ уничтожили над Белгородской областью в ночь на 13 июля

По целям противника сработали средства ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирным жителям и гражданским объектам в Белгородской области. Очередные попытки атаки противника пресекли бойцы противовоздушной обороны прошедшей ночью. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что в ночь на 13 июля ВСУ атаковали территории 15 регионов страны, в том числе Белгородскую область, а также акватории Азовского и Черного морей. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В министерстве ранее также сообщали, что вчера, 12 июля, в течение дня силы ПВО ликвидировали 220 украинских БПЛА самолетного типа над 11 территориями РФ.