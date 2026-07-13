Дождливая погода ожидается в Белгородской области 13 июля Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 13 июля, на территории Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем не превысит 21 градуса тепла. Ночью ожидается +16 градусов.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст. Местами по региону и в областном центре пройдут небольшие дожди.

В региональном МЧС автомобилистам рекомендуют в дождливую погоду неукоснительно соблюдать ПДД. Не превышайте скорость, особенно рядом с пешеходными переходами и остановками общественного транспорта.