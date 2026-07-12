ВСУ атаковали беспилотниками пять муниципалитетов Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ ударили беспилотниками по десяти населенным пунктам в пяти муниципалитетах Белгородской области 12 июля. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде после взрыва FPV-дрона поврежден навес коммерческого объекта.

В Политотдельском Белгородского округа от удара FPV-дрон поврежден грузовик. Также выбиты окна и повреждена крыша частного дома. В поселке Майский после атаки БПЛА в частном доме пробита крыша и повреждены окна. В селе Красный Октябрь от удара дрона поврежден грузовой автомобиль.

В районе хутора Ржавец Шебекинского округа из-за атаки FPV-дрона поврежден автомобиль. В селе Новая Таволжанка после удара беспилотника повреждены машина и забор частного дома. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрон во дворе частного дома повреждена крыша дома, надворная постройка и автомобиль.

В поселке Красная Яруга при взрыве БПЛА повреждена кабина КамАЗа.

В поселке Уразово Валуйского округа после атаки дрона пробита крыша здания предприятия.