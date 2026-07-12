В Белгородской области пенсионерка погибла под колесами «КАМАЗа» Фото: "КП" Архив.

В городе Валуйки Белгородской области в субботу, 11 июля, пенсионерка попала под колеса грузовика. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около половины десятого утра на нерегулируемом перекрестке улиц Коммунистическая и Никольская 30-летний водитель, находившийся за рулем «КАМАЗа», при повороте направо на «зеленый» не уступил дорогу и сбил на проезжей части 75-летнюю женщину. Установлено также, что она пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пенсионерку с серьезными травмами доставили в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась.