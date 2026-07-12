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НовостиПроисшествия12 июля 2026 11:57

В Белгородской области пенсионерка погибла под колесами «КАМАЗа»

Женщина скончалась в больнице от полученных травм
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области пенсионерка погибла под колесами «КАМАЗа»

В Белгородской области пенсионерка погибла под колесами «КАМАЗа»

Фото: "КП" Архив.

В городе Валуйки Белгородской области в субботу, 11 июля, пенсионерка попала под колеса грузовика. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около половины десятого утра на нерегулируемом перекрестке улиц Коммунистическая и Никольская 30-летний водитель, находившийся за рулем «КАМАЗа», при повороте направо на «зеленый» не уступил дорогу и сбил на проезжей части 75-летнюю женщину. Установлено также, что она пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пенсионерку с серьезными травмами доставили в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась.