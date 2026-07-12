В Белгороде к 1 сентября откроют обновленный Центр досуга на Крейде. Фото: @v_v_demidov Фото: скриншот видео.

В микрорайоне Крейда в Белгороде капитально ремонтируют Центр досуга. Работы проводят в рамках нацпроекта «Семья». Накануне мэр города Валентин Демидов проверил ход работ.

На сегодняшний день строители полностью завершили демонтаж, оштукатурили стены и выполнили стяжку полов. Также уже переустроена крыша над зрительным залом, заменены окна и выполнено порядка 80% плиточного покрытия. Специалисты обновили инженерные коммуникации. Подрядчик работает над помещением актового зала.

В планах оборудовать в Центре первую (в городских учреждениях культуры) современную студию звукозаписи. В пространстве также откроют класс ИЗО для детей и взрослых, выставочную зону с панорамными окнами и многофункциональный актовый зал. На прилегающей территории в рамках благоустройства разместят оригинальные арт-объекты.

- Наша задача – во всех микрорайонах города создавать современные условия для творчества, развития и разнообразного досуга горожан разных возрастов. В большом микрорайоне Крейда мы капитально ремонтируем и обновляем концепцию единственного такого досугового центра, где будут работать творческие студии, лектории, коворкинг, кафе, - поделился мэр Валентин Демидов.

Ежедневно на строительной площадке работают больше 10 специалистов. Полностью завершить работы на объекте планируют к началу учебного года.