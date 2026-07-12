Семь школ восстанавливают после атак ВСУ в белгородском Шебекино Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Шебекинском округе Белгородской области продолжают восстанавливать пострадавшие в результате атак со стороны ВСУ учреждения образования. Восемь объектов уже отремонтировали. В работе остаются еще семь школ. Также ведется восстановление детского сада в Белгороде – работы идут в соответствии с графиком. Об этом рассказал врио губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона отметил, что восстановление и строительство учреждений образования находятся на особом контроле. Так, в Белгороде сейчас строят флагманскую президентскую школу по федеральному проекту «Ведущие школы» нацпроекта «Молодежь и дети». В школе для одаренных детей будут готовить лидеров в науке и экономике. Открытие запланировано на 2029 год.

Также в микрорайоне Юго-Западный-1 ведется строительство математической школы на 600 мест. Объект возводят в рамках нацпроекта «Образование». После разработки проектно-сметной документации произошло удорожание. Власти рассматривают возможность возобновления финансирования, чтобы завершить строительство.

- Мы должны приложить все усилия, чтобы наши дети росли, учились и развивались в безопасных и комфортных условиях, - подчеркнул Александр Шуваев.