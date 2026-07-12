Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино 12 июля

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность 12 июля. В областном центре и муниципальных образованиях сработала система оповещения в 10:17. Мониторинговые каналы сообщают о пусках с самолета противника.

Жителей призывают быть предельно осторожными и внимательными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами. На улице воспользуйтесь защитным модулем.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Отбой ракетной опасности в 10:26.