Беспилотники ВСУ уничтожили над Белгородской областью в ночь на 12 июля

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам в Белгородской области. Очередные атаки противника прошедшей ночью отразили бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в ночь на 12 июля ВСУ ударили по территориям 16 регионов страны, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Грайвороне украинский дрон вечером 11 июля атаковал 13-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. От множественных ранений ребенок скончался в больнице сегодня утром.