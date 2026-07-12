Пострадавший при атаке дрона ВСУ мальчик скончался в больнице

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
В Белгороде в детской областной клинической больнице скончался тринадцатилетний мальчик, который получил серьезные ранения во время атаки беспилотника вооруженных сил Украины в Грайвороне.
Происшествие случилось накануне вечером. Ребенка из районной больницы транспортировали в областной центр в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями.
- Врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью, - говорится в заявлении оперативного штаба Белгородской области.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким мальчика.