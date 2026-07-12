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НовостиПолитика12 июля 2026 5:14

Беспилотник ВСУ атаковал 13-летнего мальчика на велосипеде в Белгородской области

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Беспилотник ВСУ атаковал 13-летнего мальчика на велосипеде в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал 13-летнего мальчика на велосипеде в Белгородской области

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Поздним вечером 11 июля вооруженные силы Украины нанесли удар по ребенку в приграничье Белгородской области. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

- В городе Грайворон в результате атаки дрона ВСУ пострадал ребенок, передвигающийся на велосипеде, - говорится в заявлении Оперштаба Белгородской области.

В Грайворонскую центральную районную больницу 13-летнего мальчика доставили с множественными осколочными ранениями лица и живота. По оценке врачей, состояние тяжелое. Несовершеннолетнего госпитализировали в отделение реанимации. Медики оказывают всю необходимую помощь.