В Белгородской области на ребенка напала бродячая собака

Фото Белгородского областного суда

В Белгородской области суд взыскал с администрации округа компенсацию за нападение бродячей собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.

- В городе Валуйки на несовершеннолетнего на улице напала собака. В результате он получил укушенные раны голени и был вынужден пройти курс антирабической вакцинации, - рассказали в ведомстве.

Хозяина собаки установить не удалось. Поэтому прокурор обратился с иском к администрации округа о взыскании пострадавшему морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Уточняется, что суд принял во внимание наличие проблемы скопления агрессивных собак в этом районе, жители территории неоднократно обращались в органы власти с жалобами.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что причиной инцидента стало ненадлежащее исполнение обязанностей администрацией. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Ответчик обжаловал данное решение в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда оставила решение без изменения.