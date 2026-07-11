В Старом Осколе под колесами иномарки пострадал шестилетний мальчик Фото: "КП" Архив.

Вчера около семи часов вечера под колесами иномарки в Старом Осколе пострадал ребенок. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области, 45-летний водитель на «Митсубиси» сбил 6-летнего мальчика, который внезапно выбежал из за припаркованного автомобиля. Несовершеннолетний получил травмы.

В Белгороде около четырех часов дня столкнулись две иномарки. По предварительной информации, 42-летний воитель на «Ниссане» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту», которым управлял 48-летний автомобилист. Водитель «Тойоты» получил травмы.

Еще одно ДТП произошло в Яковлевском округе около половины восьмого вечера. Предварительно установлено, что 51-летняя автомобилистка на «Фольксвагене» не справилась с управлением, вылетела на встречку, а после слетела в кювет. Женщина получила травмы.