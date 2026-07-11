Мэр Белгорода проверил ход капремонта в пяти школах города Фото: скриншот видео.

В Белгороде в самом разгаре капитальный ремонт пяти образовательных учреждений. Накануне мэр города Валентин Демидов проверил ход работ на объектах.

Так, в гимназии №12, школе № 18 и лицее № 10 (корпус начальной школы) на 95% выполнены демонтажные работы. Ежедневно на каждом объекте работают до 10 специалистов. В ближайшее время они начнут делать стяжку пола и штукатурить стены. Строительная готовность гимназии №12 и школы №18 составляет 7%. Корпус начальной школы лицея №10 готов лишь на 5%. Демидов поручил усилить работы на объекте и взять его на особый контроль.

Чуть лучше дела обстоят с ремонтом школы №46. Общая строительная готовность составляет 15%. На объекте ежедневно трудятся больше 35 рабочих. Демонтаж почти завершен, параллельно ведется обновление кровли. Коррективы в работу вносит лишь дождливая погода.

Строительная готовность школы №13 – уже 65%. Строители уже приступили к установке новых окон. Устройство пола и стен выполнено на 95%. На 90% - работы по обустройству слаботочных систем (пожарной и охранной), системы контроля и управления доступом в учреждение, а также системы пожаротушения и устройству пожарных шкафов. Также в финальной стадии работы по подготовке инженерных систем. В ближайшее время специалисты приступят к чистовой отделке. На объекте каждый день работают порядка 30 человек.