Под Белгородом иномарка слетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП Фото: "КП" Архив.

В пятницу, 10 июля, около 12:40 в Яковлевском округе Белгородской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на пятом километре объездной дороги поселка Томаровка 32-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Хендай», не справился с управлением. Транспортное средство слетело с дороги и врезалось в опору линии электропередачи.

В результате автоаварии водитель и его 35-летняя пассажирка получили травмы.