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НовостиПолитика11 июля 2026 9:42

Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ 11 июля

В результате нанесенных ударов повреждены частные дома, транспорт и инфраструктурные объекты
Наталия ИЛЮШНИКОВА
От удара дрона ВСУ сгорело транспортное средство

От удара дрона ВСУ сгорело транспортное средство

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ ударили по 13 населенным пунктам в шести муниципалитетах Белгородской области 11 июля. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Ясные Зори Белгородского округа от удара БПЛА поврежден объект инфраструктуры. В селе Красный Октябрь при взрыве FPV-дрона выбило окна одной квартиры в МКД. В поселке Октябрьский после детонации дрона о дорожное полотно повреждены грузовик и легковушка. В поселке Политотдельский от удара FPV-дрона поврежден микроавтобус. В результате атаки второго БПЛА сгорела ГАЗель. В селе Бочковка от взрыва дрона загорелось производственное помещение предприятий – пожар оперативно потушили.

В Шебекино после атаки FPV-дрона повреждено оборудование коммерческого объекта. В селе Графовка из-за детонации беспилотника в частном доме разбиты окна.

В хуторе Семейный Ракитянского округа от удара дрона повреждены окна, забор частного дома, гараж и две машины. В селе Бобрава при атаках FPV-дронов повреждены гараж и два автомобиля. В селе Борисполье после удара FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара FPV-дрона в частном доме пробита крыша, повреждены остекление и внутренняя отделка.

В поселке Красная Яруга из-за атаки дрона поврежден припаркованный автомобиль.

В поселке Уразово Валуйского округа беспилотник сдетонировал в воздухе – в частном доме осколками посекло окна.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.