За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 88 беспилотников Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 34 населенных пункта в восьми муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 88 беспилотников и с десяток боеприпасов. Погибла мирная жительница, еще шесть человек ранены. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде от удара дрона поврежден навес коммерческого объекта. В Борисовском округе поврежден грузовик. В Валуйском и Ракитянском округах обошлось без последствий. В Грайворонском округе поврежден частный дом.

В Белгородском округе в селе Устинка от удара дрона по служебному автомобилю пострадали глава поселения и водитель. Оба мужчины госпитализированы, транспорт поврежден. В округе также два грузовика и десять легковушек, одна из них разбита, три частных дома и коммерческий объект. Сегодня утром в районе села Черемошное при атаке дрона на автомобиль ранены мужчина и женщина. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу. По уточненным данным, женщина получиламножественные осколочные ранения головы, рук, ног, переломы предплечья и бедра, а также ожоги ног. Она в тяжелом состоянии.

В Краснояружском округе повреждены два автомобиля и частный дом. Вчера госпитализирован мужчина с акубаротравмой, полученной в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в хуторе Фищево 25 июня.

В Шебекинском округе в районе села Дмитриевка в результате атаки дрона на автомобиль погибла женщина. Ее муж получил ранения – госпитализирован. Также госпитализирован мужчина, который получил акубаротравму при атаке FPV-дрона на частный дом рано утром в Шебекино. В округе повреждены два МКД, три частных дома, коммерческий и социальный объекты, шесть легковушек, четыре грузовика, микроавтобус, корпус предприятия, ЛЭП. Также загорелись три автомобиля, крыши двух частных домов и хозпостройки.