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НовостиПолитика11 июля 2026 8:48

За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 88 беспилотников

Под удары противника попали 34 населенных пункта
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 88 беспилотников

За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 88 беспилотников

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 34 населенных пункта в восьми муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 88 беспилотников и с десяток боеприпасов. Погибла мирная жительница, еще шесть человек ранены. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде от удара дрона поврежден навес коммерческого объекта. В Борисовском округе поврежден грузовик. В Валуйском и Ракитянском округах обошлось без последствий. В Грайворонском округе поврежден частный дом.

В Белгородском округе в селе Устинка от удара дрона по служебному автомобилю пострадали глава поселения и водитель. Оба мужчины госпитализированы, транспорт поврежден. В округе также два грузовика и десять легковушек, одна из них разбита, три частных дома и коммерческий объект. Сегодня утром в районе села Черемошное при атаке дрона на автомобиль ранены мужчина и женщина. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу. По уточненным данным, женщина получиламножественные осколочные ранения головы, рук, ног, переломы предплечья и бедра, а также ожоги ног. Она в тяжелом состоянии.

В Краснояружском округе повреждены два автомобиля и частный дом. Вчера госпитализирован мужчина с акубаротравмой, полученной в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в хуторе Фищево 25 июня.

В Шебекинском округе в районе села Дмитриевка в результате атаки дрона на автомобиль погибла женщина. Ее муж получил ранения – госпитализирован. Также госпитализирован мужчина, который получил акубаротравму при атаке FPV-дрона на частный дом рано утром в Шебекино. В округе повреждены два МКД, три частных дома, коммерческий и социальный объекты, шесть легковушек, четыре грузовика, микроавтобус, корпус предприятия, ЛЭП. Также загорелись три автомобиля, крыши двух частных домов и хозпостройки.