В Белгородской области 133 выпускника написали ЕГЭ на 100 баллов Фото: соцсети Александра Шуваева.

Накануне в Белгородской области чествовали выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ. В регионе впервые в этом году школьник смог получить максимальный бал сразу по трем предметам. Также впервые в истории области появились стобалльные работы по биологии – высший балл получили сразу пять ребят.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области рассказал, что в целом с 2021 года больше чем в три раза выросли показатели по сдаче ЕГЭ. Так, число стобалльных работ увеличилось с 41 до 133.

- Отдельно отмечу уникальный случай: ученик 10 класса досрочно сдал экзамен на 100 баллов. Низкий поклон родителям – ваша поддержка была и остается важнейшей опорой в воспитании достойного поколения белгородцев. Ребята, мы высоко ценим ваш потенциал. Рассчитываем, что вы реализуете свои таланты на родной земле, внося вклад в развитие Белгородчины. Вы – наша гордость и надежда! – отметил врио главы региона Александр Шуваев.

Шуваев также добавил, что Белгородская область заняла четвертое место по качеству образования в федеральном рейтинге.