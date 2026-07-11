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НовостиПолитика11 июля 2026 6:16

ВСУ за сутки 41 раз атаковали приграничные территории Белгородской области

При нанесенных ударах один человек погиб, еще шестеро ранены
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ за сутки 41 раз атаковали приграничные территории Белгородской области

ВСУ за сутки 41 раз атаковали приграничные территории Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 41 раз нанесли удары в восьми муниципальных образованиях Белгородской области. В результате атак погибла мирная жительница. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести – все пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил два обстрела с использованием авиации и артиллерии, а также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 47 беспилотников сбиты и подавлены, - добавил врио главы Белгородской области.