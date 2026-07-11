ВСУ за сутки 41 раз атаковали приграничные территории Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 41 раз нанесли удары в восьми муниципальных образованиях Белгородской области. В результате атак погибла мирная жительница. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести – все пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил два обстрела с использованием авиации и артиллерии, а также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 47 беспилотников сбиты и подавлены, - добавил врио главы Белгородской области.