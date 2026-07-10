В Белгородской области до 28 июля продлили особый противопожарный режим Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В лесах Белгородской области вплоть до 28 июля продлили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление от 8 июля подписала временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

На этот период продолжают действовать ограничения на пребывание жителей и въезда транспорта в лесные насаждения. Также в лесах нельзя проводить спортивные и массовые мероприятия, разводить костры и проводить работы, связанные с использованием машин, механизмов и открытого огня.

Стоит напомнить, что за нарушение правил пожарной безопасности, в зависимости от нанесенного ущерба, может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

В лесах региона усилено патрулирование, наблюдение за пожарной обстановкой также ведется с помощью камер видеонаблюдения в режиме онлайн. Информацию о пожарах в лесу или нарушениях лесного законодательства белгородцы могут передать в диспетчерскую службу Минприроды области по круглосуточному телефону: 8 (4722) 33-66-97 или по номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.