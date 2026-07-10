За кражу музыкальной колонки белгородец может отправиться за решетку

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

С заявлением о пропаже музыкальной колонки стоимостью больше 20 тысяч рублей в полицию Белгорода обратилась 31-летняя местная жительница. По подозрению в совершенном преступлении правоохранители задержали 20-летнего жителя Шебекинского округа.

Предварительно установлено, что злоумышленник был в гостя у своего друга и его сожительницы. В какой-то момент компания решила продолжить вечер в другом месте. Пока другие собирались, подозреваемый положил чужую колонку в пакет и скрылся. Добычу молодой человек успел продать.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что за кражу на шебекинца завели уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.