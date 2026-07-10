В Белгороде от управления скутером автоинспекторы отстранили 15-летнего школьника

В Белгороде в вечернее время внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек скутер «Ямаха», за рулем которого явно находился несовершеннолетний водитель. Полицейские остановили гонщика и выяснили, что транспортным средство управлял 15-летний подросток. На место происшествия вызвали родителей школьника. Поскольку сам парень еще не достиг возраста для привлечения к ответственности, отвечать придется родителям.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что материалы в отношении подростка направлены на рассмотрение в ПДН и комиссию по делам несовершеннолетних.

Правоохранители также в очередной раз призывают взрослых контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль мототранспортных средств. Кроме того, а необходимо усилить контроль над времяпровождением своих детей, особенно в вечерне время.