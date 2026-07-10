В Белгородской агломерации 11-13 июля изменится расписание автобусов Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

12 июля в Белгородской области отмечается День Прохоровского поля в память о легендарном танковом сражении 1943 года в ходе Курской битвы. В регионе этот день сделали выходным, в связи с чем на ближайшие три дня – с 11 по 13 июля в Белгородской агломерации общественный транспорт будет курсировать по измененному расписанию.

В пресс-службе Организатора пассажирских перевозок области рассказали, что 11 и 13 июля автобусы будут осуществлять пассажирские перевозки согласно расписанию, установленному для суббот. 12 июля – общественный транспорт будет ездить в режиме воскресного расписания.

Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом изменений.