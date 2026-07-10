Дожди с грозами и сильный ветер ожидаются в Белгородской области в предстоящие выходные Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем по региону пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы и град, местами ливни.

В субботу, 11 июля, ветер западной четверти, при грозах порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла. Днем потеплеет до +20…+25 градусов. В Белгороде ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем +21…+23 градусов.

В воскресенье, 12 июля будет также облачно с прояснениями. Небольшие дожди, местами с грозами, днем и ночью. Ветер переменит свое направление и подует с юго-запада, скорость не превысит 13 метров в секунду. По области температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла. В областном центре ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +21… +23 градуса.