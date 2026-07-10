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НовостиПроисшествия10 июля 2026 12:51

Белгородца будут судить за мошенничество и участие в преступном сообществе

В роли «курьера» фигурант похитил у потерпевших больше 14 млн рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородца будут судить за мошенничество и участие в преступном сообществе

Белгородца будут судить за мошенничество и участие в преступном сообществе

Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Белгородского округа. Молодому человеку инкриминируют мошенничество и участие в преступном сообществе. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемый и неустановленные во время предварительного следствия соучастники в период с октября 2024 года по ноябрь 2025 года похитил у 11 потерпевших больше 14 миллионов рублей. Фигурант выступал «курьером» в составе преступного сообщества – функционального структурного подразделения «инкассаторов».

Преступную деятельность злоумышленников выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Октябрьский районный суд Белгорода, где оно будет рассмотрено по существу.