Белгородка украла с банковского счета сожителя больше 800 тысяч рублей Фото: "КП" Архив.

С заявлением о пропаже крупной суммы денег со счета в полицию Белгорода обратился 47-летний мужчина. Подозрение в совершенном преступлении у правоохранителей пало на 49-летнюю сожительницу потерпевшего.

Предварительно установлено, что у злоумышленницы был доступ к банковскому аккаунту белгородца. Она узнала, что на счет поступила крупная сумма денег, зашла в его личный кабинет и перевела себе на карту больше 830 тысяч рублей. Потерпевший заметил пропажу лишь спустя несколько дней.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на белгородку завели уголовное дело. Фигурантка может лишиться свободы на срок до шести лет.