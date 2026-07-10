Почти 450 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки

За прошедшие сутки на дорогах Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 449 нарушений ПДД. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за пьяную езду или отказ от прохождения медицинского освидетельствования от управления пришлось отстранить шестерых водителей. Еще девять – за отсутствие водительского удостоверения.

15 автомобилистов попали на штрафы за игнорирование правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. У 65 водителей выявили несоответствующую регламентам тонировку автостекол. Еще 68 автомобилистов нарушение ПДД сели за руль технически неисправного транспортного средства.

Кроме того, составлен 31 административный материал в отношении водителей, которые не пропустили на дороге пешеходов. В свою очередь, на штрафы попали 40 пешеходов, которые пересекли проезжую часть в неустановленном месте.