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НовостиПроисшествия10 июля 2026 11:44

Почти 450 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки

За руль технически неисправного транспорта сели 68 водителей
Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки на дорогах Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 449 нарушений ПДД. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за пьяную езду или отказ от прохождения медицинского освидетельствования от управления пришлось отстранить шестерых водителей. Еще девять – за отсутствие водительского удостоверения.

15 автомобилистов попали на штрафы за игнорирование правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. У 65 водителей выявили несоответствующую регламентам тонировку автостекол. Еще 68 автомобилистов нарушение ПДД сели за руль технически неисправного транспортного средства.

Кроме того, составлен 31 административный материал в отношении водителей, которые не пропустили на дороге пешеходов. В свою очередь, на штрафы попали 40 пешеходов, которые пересекли проезжую часть в неустановленном месте.