В Белгородской области почти 90% новых абонентов «Ростелекома» подключают Единый личный кабинет провайдера

Пользователи с личным кабинетом могут стать участниками программы лояльности «Бонус»

В Белгородской области почти 90% новых абонентов «Ростелекома» устанавливают мобильное приложение или пользуются личным кабинетом на сайте компании. Год назад этот показатель составлял 58%.

Единый личный кабинет (ЕЛК) – это персональный помощник абонента в цифровом мире «Ростелекома». Он дает возможность управлять сервисами, менять тарифы, обращаться в службу поддержки через встроенный чат, подключать и отключать необходимые услуги и дополнительные опции. Кроме того, только авторизовавшись в личном кабинете, пользователи могут стать участниками программы лояльности «Бонус», в рамках которой начисляются баллы за пользование услугами оператора. Потратить накопленный виртуальный кешбэк можно на видеоконтент платформы Wink, оплату части стоимости определенных услуг оператора, скидки на товары компаний-партнеров и другое.

- Скачав мобильное предложение или зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте компании, пользователи фактически получают в свое распоряжение виртуальный офис. Здесь доступно решение любых задач, не требующих присутствия наших специалистов. Неслучайно ЕЛК пользуется уже более 60% всех абонентов компании, и практически каждый новый прибавляется к этому числу. Важно, что к одному аккаунту можно привязать несколько лицевых счетов и оплачивать наши услуги онлайн, например, за пожилых родственников, даже если они проживают в другом регионе, - отметил заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Шумаков.

- Не верится, что когда-то, чтобы поменять тариф или подключить дополнительные услуги, приходилось звонить в техподдержку провайдера или идти в его офис. Сейчас все делаю в личном кабинете буквально паройкликов. Недавно, например, заказала таким образом сим-карту для ребенка. Очень удобно, что все под рукой, — и с телефона, и с компьютера, - поделилась абонент «Ростелекома» из Старого Оскола Ева Журавлева.

Все операции по счету доступны на сайте lk.rt.ru и в бесплатном мобильном приложении «Мой Ростелеком» для iOS и Android.

Подробнее узнать об услугах провайдера и оставить заявку на их подключение можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 234 52 87.

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