Белгородец угрожал убить жену топором и попал под уголовное дело Фото: "КП" Архив.

С заявлением об угрозе убийством в полицию Белгородского округа обратилась 49-летняя жительница поселка Разумное. По предварительной информации, в начале июня на фоне семейно-бытового конфликта 55-летний супруг потерпевшей схватил топор и угрожал женщине физической расправой.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что за угрозу убийством в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчина может отправиться за решетку на срок до двух лет.

Сотрудники полиции призывают белгородцев не медлить с обращением в правоохранительные органы, если вы стали жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о произошедшем в территориальный ОВД по телефону 02 (с мобильного – 102) либо к своему участковому.