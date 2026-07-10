В Белгороде коммуникационные шкафы «Ростелекома» превратились в арт-объекты

В июне четыре серых распределительных ящика «Ростелекома», расположенные на Преображенской улице, Гражданском проспекте и Свято-Троицком бульваре Белгорода, превратились в произведения стрит-арта. Художник Александр Головко изобразил на них ретро-телефон, радиостанцию времен Великой Отечественной войны, книжный шкаф и автомат с газированной водой.

- Каждый шкаф – это маленькая история, которую я постарался рассказать красками. Для того чтобы картины получились максимально достоверными, проделал серьезную подготовительную работу. Например, когда создавал эскиз радиостанции времен Великой Отечественной войны, побывал в музее связи, перечитал воспоминания фронтовиков. Это помогло мне проникнуться атмосферой того времени. Вот так Белгород получил четыре полноценных арт-объекта, которые вызывают добрые эмоции у жителей и гостей города, - поделился художник, руководитель творческого объединения «Графит» Александр Головко.

Роспись шкафов осуществляется в рамках уникального проекта «Ростелекома» #АртУлочкаРТК. В Центральном федеральном округе он стартовал в 2021 году, и с тех пор телекоммуникационные ящики провайдера в десятках населенных пунктов превратились в привлекательные фотозоны, места притяжения туристов, площадки для проведения квестов и викторин.

- Белгород всегда стремился к тому, чтобы городская инфраструктура была не только функциональной, но и эстетичной. Проект #АртУлочкаРТК – это наш вклад в создание комфортной среды. Преображение шкафов на центральных улицах получило положительный отклик жителей. В соцсетях мы видим на их фоне сотни фото, которые собрали тысячи лайков. Постараемся до конца лета подарить землякам еще несколько подобных фотозон, - рассказал заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Шумаков.

«Ростелеком» рассматривает возможность масштабирования проекта на другие населенные пункты Белгородской области.

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