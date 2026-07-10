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НовостиПроисшествия10 июля 2026 10:17

При столкновении иномарок в Белгородской области пострадал пенсионер

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке в Шебекино
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В четверг, 9 июля, в Шебекино Белгородской области столкнулись два легковых автомобиля. Пострадал пожилой мужчина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Предварительно установлено, что около 10:40 утра на нерегулируемом перекрестке 29-летний водитель «Мазды» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в «Шкоду», за рулем которой находился 45-летний автомобилист. В результате столкновения травмы получил 69-летний пассажир «Шкоды».

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вчера около половины третьего дня в Старом Осколе. По предварительной информации, 63-летний водитель «Лады Гранта» при повороте налево не занял соответствующее крайнее положение и въехал в «Тойоту», которой управлял 43-летний автомобилист. В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки.