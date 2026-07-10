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НовостиПроисшествия10 июля 2026 9:44

Белгородец на 2 года отправится за решетку за мошенничество с выплатами за утраченное жилье

Житель региона пытался получить 16 млн рублей, выдав хозпостройку за жилой дом
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец на 2 года отправится за решетку за мошенничество с выплатами за утраченное жилье

Белгородец на 2 года отправится за решетку за мошенничество с выплатами за утраченное жилье

Фото: "КП" Архив.

В Белгороде суд вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что злоумышленник по предварительному сговору с группой лиц в августе 2023-го решил получить компенсацию за утраченное в приграничье жилье. При этом от заказал кадастровому инженеру изготовить техническую документацию по переводу нежилого объекта в жилой, заплатив ему 120 тысяч рублей. Подложные документы мужчина передал в администрацию с заявлением на получение выплаты.

Преступные действия фигуранта выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов. В результате была предотвращена попытка хищения свыше 16 миллионов рублей бюджетных средств.

С учетом мнения прокурора суд назначил белгородцу наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать наказание фигурант будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.