Белгородец на 2 года отправится за решетку за мошенничество с выплатами за утраченное жилье Фото: "КП" Архив.

В Белгороде суд вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что злоумышленник по предварительному сговору с группой лиц в августе 2023-го решил получить компенсацию за утраченное в приграничье жилье. При этом от заказал кадастровому инженеру изготовить техническую документацию по переводу нежилого объекта в жилой, заплатив ему 120 тысяч рублей. Подложные документы мужчина передал в администрацию с заявлением на получение выплаты.

Преступные действия фигуранта выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов. В результате была предотвращена попытка хищения свыше 16 миллионов рублей бюджетных средств.

С учетом мнения прокурора суд назначил белгородцу наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать наказание фигурант будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.