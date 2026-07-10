В массовом ДТП в Белгородском округе пострадала 12-летняя девочка Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 9 июля, в поселке Разумное Белгородского округа произошло дорожно-транспортное происшествии с участием трех легковых автомобилей. Пострадала несовершеннолетняя. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, около часа дня на проспекте Ленина 20-летний водитель, находившийся за рулем «Лады-211440», не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «ВАЗ-21130», которым управлял 50-летний автомобилист. После этого он наехал на «Рено», за рулем которого была 41-летняя женщина.

В результаты автоаварии травмы получила 12-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ».