Белгородка отправится на скамью подсудимых за убийство брата Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы областного центра. Женщине инкриминируют убийство брата. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае этого года, будучи подшофе, фигурантка в очередной раз поругалась с братом, с которым проживает в одном доме. Отношения между родственниками уже давно были напряженными, и очередная бытовая ссора привела к трагическому финалу. Женщина взяла кухонный нож и ударила брата в грудь. Сама обвиняемая призналась, что хотела лишь припугнуть потерпевшего. Но в эмоциональном порыве нанесла смертельный удар.

От полученного ранения мужчина в итоге скончался в больнице.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направлены в Октябрьский районный суд Белгорода для рассмотрения по существу. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.