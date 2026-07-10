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НовостиПроисшествия10 июля 2026 8:38

Белгородка отправится на скамью подсудимых за убийство брата

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка отправится на скамью подсудимых за убийство брата

Белгородка отправится на скамью подсудимых за убийство брата

Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы областного центра. Женщине инкриминируют убийство брата. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае этого года, будучи подшофе, фигурантка в очередной раз поругалась с братом, с которым проживает в одном доме. Отношения между родственниками уже давно были напряженными, и очередная бытовая ссора привела к трагическому финалу. Женщина взяла кухонный нож и ударила брата в грудь. Сама обвиняемая призналась, что хотела лишь припугнуть потерпевшего. Но в эмоциональном порыве нанесла смертельный удар.

От полученного ранения мужчина в итоге скончался в больнице.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направлены в Октябрьский районный суд Белгорода для рассмотрения по существу. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.