Больше 150 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 42 населенных пункта в девяти муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 153 беспилотника и 24 снаряда. Погиб мирный житель, еще десять человек, в том числе ребенок, ранены. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде, Борисовском и Ракитянском округах обошлось без последствий. В Волоконовском округе сгорел автомобиль.

В Белгородском округе на участке автодороги Ясные Зори – Черемошное от удара БПЛА по автомобилю погиб мужчина. 16-летний подросток и женщина госпитализированы в тяжелом состоянии. Машина сгорела. В округе также повреждены два грузовика, легковушка, частный дом и гараж.

В Валуйском округе от атаки дрона между селами Колыхалино и Шелаево пострадали четыре человека, все продолжают лечение амбулаторно. Повреждены две легковушки, еще одна разбита, ГАЗель, социальный объект.

В Грайворонском округе в районе села Замостье от атаки FPV-дрона ранены две женщины – обе госпитализированы. Повреждены частный дом и хозпостройка, автомобиль и стекла квартиры в МКД.

В Краснояружском округе повреждены две квартиры в МКД, частный дом, грузовик и объект инфраструктуры.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при отражении атаки противника пострадал боец «Орлана» - мужчина госпитализирован. В Шебекино при детонации дрона пострадал мужчина – продолжает лечение амбулаторно. также вчера в больнице оказали помощь мужчине, который получил акубаротравму от удара FPV-дрона в Шебекино 8 июля. В округе повреждены семь частных домов, 15 легковушек, две из них сгорели, три автобуса, четыре грузовика, спецтехника, газовая труба, объект инфраструктуры, административное здание, социальный объект, а также помещения на трех предприятиях.