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НовостиПолитика10 июля 2026 8:28

Больше 150 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Атакам со стороны противника подверглись 42 населенных пункта
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 150 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Больше 150 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 42 населенных пункта в девяти муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 153 беспилотника и 24 снаряда. Погиб мирный житель, еще десять человек, в том числе ребенок, ранены. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде, Борисовском и Ракитянском округах обошлось без последствий. В Волоконовском округе сгорел автомобиль.

В Белгородском округе на участке автодороги Ясные Зори – Черемошное от удара БПЛА по автомобилю погиб мужчина. 16-летний подросток и женщина госпитализированы в тяжелом состоянии. Машина сгорела. В округе также повреждены два грузовика, легковушка, частный дом и гараж.

В Валуйском округе от атаки дрона между селами Колыхалино и Шелаево пострадали четыре человека, все продолжают лечение амбулаторно. Повреждены две легковушки, еще одна разбита, ГАЗель, социальный объект.

В Грайворонском округе в районе села Замостье от атаки FPV-дрона ранены две женщины – обе госпитализированы. Повреждены частный дом и хозпостройка, автомобиль и стекла квартиры в МКД.

В Краснояружском округе повреждены две квартиры в МКД, частный дом, грузовик и объект инфраструктуры.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при отражении атаки противника пострадал боец «Орлана» - мужчина госпитализирован. В Шебекино при детонации дрона пострадал мужчина – продолжает лечение амбулаторно. также вчера в больнице оказали помощь мужчине, который получил акубаротравму от удара FPV-дрона в Шебекино 8 июля. В округе повреждены семь частных домов, 15 легковушек, две из них сгорели, три автобуса, четыре грузовика, спецтехника, газовая труба, объект инфраструктуры, административное здание, социальный объект, а также помещения на трех предприятиях.