В Белгороде оборудовали новую площадку для детей и взрослых в парке «Берега»

Фото: @v_v_demidov

В парке «Берега» в Белгороде недалеко от спортивного кластера почти завершили строительство новой многофункциональной площадки для детей и взрослых. Здесь расположили игровые комплексы, батуты, горку, балансиры и качели. Также в общественном пространстве есть парковые лежаки и гамаки в тени, обычные и круглые скамейки.

В основных детских зонах покрытие выполнено из древесной коры, она хорошо амортизирует и быстро просыхает. Мэр Белгорода Валентин Демидов на выездном совещании со строителями заметил, что качество завезенного материала оставляет желать лучшего – много крупных элементов. Градоначальник поручил подрядчикам перебрать и измельчить материал для безопасности детей.

Также в ближайшее время строители утрамбуют дорожки, которые отсыпаны гранитным отсевом.

- Остались финальные штрихи. Совсем скоро можно будет приходить и отдыхать всей семьей, - отметил Валентин Демидов.