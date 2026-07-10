Беспилотники ВСУ уничтожили над Белгородской областью в ночь на 10 июля

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам Белгородской области с помощью беспилотников. Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки атаки противника прошедшей ночью. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в течение прошедшей ночи ВСУ атаковали территории 13 регионов страны, в том числе Белгородскую область, а также акваторию Азовского моря. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.