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НовостиПолитика10 июля 2026 6:25

Беспилотники ВСУ уничтожили над Белгородской областью в ночь на 10 июля

Противник продолжает атаковать с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам Белгородской области с помощью беспилотников. Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки атаки противника прошедшей ночью. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в течение прошедшей ночи ВСУ атаковали территории 13 регионов страны, в том числе Белгородскую область, а также акваторию Азовского моря. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.