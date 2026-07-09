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НовостиПолитика9 июля 2026 19:26

Над Белгородской областью уничтожили беспилотники ВСУ 9 июля

По целям противника сработали средства ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны отразили очередные атаки вооруженных сил Украины над Белгородской областью 9 июля в период с восьми часов утра до восьми часов вечера. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению с применением беспилотников. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что в течение дня ВСУ атаковали беспилотниками территории 10 регионов России, в том числе Белгородскую область, а также акваторию Азовского моря. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.